Как проверить молоко с помощью йода?

Вопрос от интернет-пользователя

Знаю, что йодом можно проверить, натуральное ли молоко. Как это сделать?

Ответ специалиста

С помощью йода можно проверить качество молока - разбавлено ли оно водой, есть ли в нем крахмал (его используют для густоты).

Налейте небольшое количество молока в стакан, добавьте несколько капель йода, перемешайте и дождитесь реакции.

Если молоко содержит крахмал, смесь станет синей или фиолетовой.

При отсутствии изменений или появлении слегка желтоватого цвета молоко можно считать качественным.

