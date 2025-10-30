Как проверить молоко с помощью йода?

Вопрос от интернет-пользователя
Знаю, что йодом можно проверить, натуральное ли молоко. Как это сделать?
Ответ специалиста
С помощью йода можно проверить качество молока - разбавлено ли оно водой, есть ли в нем крахмал (его используют для густоты).
Налейте небольшое количество молока в стакан, добавьте несколько капель йода, перемешайте и дождитесь реакции.
Если молоко содержит крахмал, смесь станет синей или фиолетовой.
При отсутствии изменений или появлении слегка желтоватого цвета молоко можно считать качественным.
Новости по теме
- Почему не стоить кипятить воду несколько раз?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- Почему не стоит готовить в фольге?
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- Могут ли работников штрафовать за опоздания?
- Как проверить герметичность окон?
- Как правильно оформить завещание?
- Что делать, если маркетплейс нарушил права покупателя?
- Как правильно постирать пуховик?
Последние новости
- «ОсведомИться» или «освЕдомиться»?
- Почему не стоить кипятить воду несколько раз?
- Какие растения помогают прогнать мышей из дома?
- «Начистоту» или «на чистоту» - как правильно?
- Почему не стоит готовить в фольге?
- Почему яблоки со временем будто покрываются воском?
- Зачем мыть полы отваром луковой шелухи?
- «Петь дифирамбы» - что означает выражение?
- Могут ли работников штрафовать за опоздания?
- Как проверить герметичность окон?
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!