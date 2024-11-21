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Ликбез

Как оформить разрешение на хранение оружия для спорта?

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Вопрос от интернет-пользователя

Что нужно сделать, чтобы оформить разрешение на хранение и ношение оружия для спорта?

Ответ специалиста

Чтобы получить разрешение, необходимо подать заявление лично в территориальном центре лицензионно-разрешительной работы Росгвардии либо онлайн через портал госуслуг, рассказали его специалисты.

Разрешение действует в течение 5 лет. Оформляют его в двухнедельный срок.

Чтобы хранить оружие, потребуется специальное место.

«Пока рассматривается заявление, сотрудник Росгвардии или МВД должен проверить, соблюдены ли требования безопасности. Главное из них - наличие цельнометаллического шкафа или сейфа по вашему месту жительства. Сейф должен надежно закрываться на замок, а также соответствовать по размерам типу и количеству приобретаемого оружия», - рассказали эксперты.

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