Как правильно выбрать незамерзайку?

14.11.2024 | 16:23

Вопрос от интернет-пользователя

Как выбрать незамерзайку? На что обратить внимание при покупке?

Ответ специалиста

Без незамерзайки зимой автомобилистам обойтись очень трудно, но выбирать жидкость стоит обдуманно, чтобы купить качественную и не попасть на недобросовестных продавцов. Советы дали эксперты портала «Объясняем.рф».

Большинство незамерзаек - это смесь спирта, воды, моющих средств, ароматизаторов и красителей. При этом спирт бывает разный - изопропиловый и этиловый.

Первый неприятно пахнет и эффективен, когда температура на улице не ниже -23 градусов. Он дешевле и поэтому чаще используется водителями.

Второй не имеет резкого запаха, работает при температуре до -80 градусов и стоит дороже.

«Добавлять в незамерзайку метиловый спирт запрещено постановлением Роспотребнадзора из-за его токсичности. Если в организм человека попадет хотя бы 5 мл метанола, будет сильное отравление, от которого пострадают зрение и нервная система. Однако незамерзайку часто подделывают, используя в производстве метанол», - предупредили специалисты.

Отличить фальшивку трудно, но избежать ее покупки достаточно легко. Для этого стоит приобретать жидкость только в специализированных магазинах, имеющих свидетельство о государственной регистрации. Подлинность можно проверить в реестре Роспотребнадзора.

Также следует обратить внимание на саму бутылку.

«Смотрите на этикетку: она должна быть ровно наклеена, с четким текстом, на ней должны быть указаны состав, правила применения, наименование изготовителя, адрес производства и дата выпуска», - рассказали специалисты.