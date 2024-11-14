Сетевое издание|18+|Четверг|14 ноя 2024|17:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Ликбез

Как правильно выбрать незамерзайку?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Как выбрать незамерзайку? На что обратить внимание при покупке?

Ответ специалиста

Без незамерзайки зимой автомобилистам обойтись очень трудно, но выбирать жидкость стоит обдуманно, чтобы купить качественную и не попасть на недобросовестных продавцов. Советы дали эксперты портала «Объясняем.рф».

Большинство незамерзаек - это смесь спирта, воды, моющих средств, ароматизаторов и красителей. При этом спирт бывает разный - изопропиловый и этиловый.

Первый неприятно пахнет и эффективен, когда температура на улице не ниже -23 градусов. Он дешевле и поэтому чаще используется водителями.

Второй не имеет резкого запаха, работает при температуре до -80 градусов и стоит дороже.

«Добавлять в незамерзайку метиловый спирт запрещено постановлением Роспотребнадзора из-за его токсичности. Если в организм человека попадет хотя бы 5 мл метанола, будет сильное отравление, от которого пострадают зрение и нервная система. Однако незамерзайку часто подделывают, используя в производстве метанол», - предупредили специалисты.

Отличить фальшивку трудно, но избежать ее покупки достаточно легко. Для этого стоит приобретать жидкость только в специализированных магазинах, имеющих свидетельство о государственной регистрации. Подлинность можно проверить в реестре Роспотребнадзора.

Также следует обратить внимание на саму бутылку.

«Смотрите на этикетку: она должна быть ровно наклеена, с четким текстом, на ней должны быть указаны состав, правила применения, наименование изготовителя, адрес производства и дата выпуска», - рассказали специалисты.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте