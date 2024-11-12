Как научить ребенка ходить в школу одному?

12.11.2024 | 15:40

Вопрос от интернет-пользователя

Хочу разрешить сыну ходить в школу одному, но переживаю за его безопасность. Как научить его?

Ответ специалиста

Школьнику необходимо показать безопасный путь и объяснить правила дорожного движения. Как составить маршрут, объяснили эксперты портала «Объясняем.рф».

Специалисты советуют нарисовать с ребенком карту, чтобы ему было легче запомнить дорогу, а затем несколько раз пройти по этому пути вместе с ним.

Стоит учитывать, что по дороге в школу могут встретиться небезопасные места: пустыри, стройки, гаражи, заросли, плохо освещенные участки. Нужно научить ребенка их обходить.

Также школьник должен знать, как правильно пересекать проезжую часть - только по зеленому сигналу светофора или по зебре.

«Перед этим нужно убедиться, что машин нет или они остановились. Для этого научите его у дороги смотреть налево, затем - направо и снова налево», - рекомендовали эксперты.

По сторонам нужно смотреть, даже если светофор подает разрешающий сигнал.

Если ученику предстоит ездить в школу на общественном транспорте, обязательно повторите с ним номера нужных маршрутов и остановок. Лучше записать их на листке и положить в отдельный карман портфеля. Также можно использовать телефон.

«Объясните ребeнку, что нужно выйти из автобуса или трамвая, дождаться, когда они отъедут от остановки, и только потом переходить дорогу», - отметили специалисты.