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Ликбез

В чем отличие полиса ОМС старого образца от нового?

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Вопрос от интернет-пользователя

Нужно ли менять полис обязательного медицинского страхования старого образца на новый, и в чем их отличия?

Ответ специалиста

Полис ОМС старого образца имеет номер и серию. С документом можно получать медицинские услуги бесплатно, он все еще действителен, рассказали эксперты портала госуслуг. Однако есть нюанс.

По такому полису на «Госуслугах» можно только записаться к врачу и вызвать врача на дом, отметили специалисты.

Полис нового образца имеет единый номер из 16 цифр без серии и уникальный штрихкод. Его обладателю предоставлен доступ и к другим услугам в сфере здравоохранения, которые оказываются в электронном виде.

«Чтобы получить новый полис, обратитесь в страховую компанию, указанную на вашем полисе, и сделайте замену или оформите новый в любой другой страховой компании в вашем регионе», - объяснили эксперты.

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