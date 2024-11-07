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Ликбез

Нужна ли печать в трудовом договоре?

Печать
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Вопрос от интернет-пользователя

Устроился на работу, заключили трудовой договор. Но потом я заметил, что в нем нет печати - только подпись руководителя. Законно ли такое оформление?

Ответ специалиста

Договор имеет законную силу, даже если в нем нет печати, но есть подписи работника и руководителя, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Это правило распространяется на всех работодателей: коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальных предпринимателей и физлиц», - отметили специалисты.

Заверять договор печатью не обязательно.

Однако важно, чтобы в нем были указаны все необходимые реквизиты: ФИО работника и наименование работодателя; сведения о документах, удостоверяющих личность работника; ИНН работодателя; сведения о представителе работодателя, который подписал договор, и основание, по которому он на это уполномочен; место и дата заключения договора.

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