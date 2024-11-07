Кому положен дополнительный выходной?

Вопрос от интернет-пользователя
Кто может иметь право на дополнительный выходной и когда?
Ответ специалиста
В некоторых случаях человек может взять на работе дополнительный выходной. Кто имеет на это право, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Так, за работу сверхурочно или в выходной сотруднику дается выбор - получить денежную компенсацию либо еще один выходной.
«Для заботы о здоровье и прохождения диспансеризации можно получить один или даже два оплачиваемых нерабочих дня», - отметили специалисты.
Это право есть и у доноров крови.
Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц положены родителям детей-инвалидов.
«Родители детей до 16 лет, работающие на Крайнем Севере, и женщины, трудящиеся в сельской местности, имеют право взять один день в месяц для отдыха, но за свой счет», - рассказали эксперты.
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