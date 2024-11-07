Кому положен дополнительный выходной?

07.11.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Кто может иметь право на дополнительный выходной и когда?

Ответ специалиста

В некоторых случаях человек может взять на работе дополнительный выходной. Кто имеет на это право, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Так, за работу сверхурочно или в выходной сотруднику дается выбор - получить денежную компенсацию либо еще один выходной.

«Для заботы о здоровье и прохождения диспансеризации можно получить один или даже два оплачиваемых нерабочих дня», - отметили специалисты.

Это право есть и у доноров крови.

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц положены родителям детей-инвалидов.

«Родители детей до 16 лет, работающие на Крайнем Севере, и женщины, трудящиеся в сельской местности, имеют право взять один день в месяц для отдыха, но за свой счет», - рассказали эксперты.