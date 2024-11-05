Как не отравиться угарным газом?

05.11.2024 | 16:25

Вопрос от интернет-пользователя

Читаю новости про людей, которые умирают от угарного газа. Как не отравиться?

Ответ специалиста

Как защититься от отравления угарным газом, рассказали эксперты портала «Объясняем.РФ».

Проблема в том, что угарный газ бесцветен и не имеет запаха, но при этом он токсичен. Владельцам газового оборудования, а также каминов, бань, печей, гаражей и т. д. следует регулярно проветривать помещения и проверять оборудование.

«Следите за состоянием дымоходов или вентиляционных систем. Не закрывайте заслонку дымохода камина или печи, пока огонь полностью не погаснет. Не используйте газовую плиту или духовку для отопления дома. Храните спички и другие горючие предметы в местах, недоступных для детей», - посоветовали специалисты.

Также стоит обращать внимание на поведение домашних питомцев, они чувствуют запах газа, поэтому могут начать беспокоиться, прятаться, метаться, громко звать хозяина, проситься на улицу.

Симптомы отравления бывают разными.

«При небольшой концентрации газа ощущаются:

- пульсация в висках;

- слабость и сонливость;

- головная боль;

- нарушение равновесия;

- звон в ушах;

- мерцание перед глазами;

- слезотечение и позывы к кашлю;

При более высоком содержании газа в воздухе возможны:

- обморок;

- дыхательная недостаточность;

- судороги и кома», - рассказали эксперты.

При первых признаках следует выйти из помещения на свежий воздух и вызвать скорую помощь.