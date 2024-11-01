Как вернуть долг, если есть переписка?

01.11.2024 | 16:11

Вопрос от интернет-пользователя

Дал знакомому деньги в долг без расписок и тому подобного, а он не возвращает. Сумма достаточно большая. Есть только сообщения, как мы с ним договариваемся. Можно ли с ними пойти в суд?

Ответ специалиста

Вернуть одолженные деньги можно, даже если условия вы обсуждали только в переписке, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Для этого нужно обратиться к нотариусу и показать ему все сообщения, которые относятся к делу. Далее специалист сделает скриншоты переписки и заверит их.

«Также он установит принадлежность доменного имени и IP-адрес, проверит, не перенаправляется ли профиль пользователя на фейковые страницы», - рассказали эксперты.

После этого удостоверенный протокол вместе с доказательствами нужно передать в суд.

«Их примут к рассмотрению в имущественных спорах, даже если сама переписка к этому моменту будет удалена», - подчеркнули специалисты.