Можно ли изменить назначение маткапитала?

28.10.2024 | 15:27

Вопрос от интернет-пользователя

Я уже выбрала, на что направить материнский капитал, а можно ли поменять цель?

Ответ специалиста

Да, вы можете перенаправить деньги на другую цель, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф». Потребуется аннулировать старую заявку и подать новую в течение 10 дней.

Сделать это можно через «Госуслуги» в разделе «Аннулирование заявления о распоряжении материнским капиталом» или в отделении Социального фонда России, где вы подавали заявление.

Отказать в аннулировании могут, если с момента подачи заявления о распоряжении прошло больше 10 дней или деньги уже успели перечислить.

«Если СФР перевел не все деньги, остаток можно перераспределить. Например, когда вы оформили выплаты на ребенка до трех лет, но решили от них отказаться. Для этого тоже надо написать заявление об аннулировании.

Другой случай: вы потратили часть маткапитала на обучение ребенка, но потом передумали. Тогда остаток денег также вернут, и вы сможете потратить их на другие цели», - объяснили специалисты.