Как правильно читать инструкции к лекарствам?

Вопрос от интернет-пользователя
На что обращать внимание, когда читаешь инструкцию к лекарствам?
Ответ специалиста
Самое главное - перед приемом любого лекарства проконсультироваться с врачом. У многих медикаментов есть противопоказания, и только специалист может правильно подобрать препарат именно для вас. Заниматься самолечением опасно, предупредили эксперты портала «Объясняем.рф».
Что нужно обязательно проверить:
- срок годности лекарства;
- совпадение название на упаковке с наименованием на блистере или флаконе;
- отсутствие веществ, которые могут вызвать аллергию;
- совпадение дозировки, рекомендованной врачом, с указанной в инструкции;
- внешний вид препарата (он должен соответствовать описанию).
Внимательно изучите список возможных побочных эффектов. Проверьте, совместимо ли лекарство с другими препаратами, которые вы принимаете.
Также важно соблюдать правила хранения, перечисленные в инструкции.
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