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Ликбез

Как правильно читать инструкции к лекарствам?

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Вопрос от интернет-пользователя

На что обращать внимание, когда читаешь инструкцию к лекарствам?

Ответ специалиста

Самое главное - перед приемом любого лекарства проконсультироваться с врачом. У многих медикаментов есть противопоказания, и только специалист может правильно подобрать препарат именно для вас. Заниматься самолечением опасно, предупредили эксперты портала «Объясняем.рф».

Что нужно обязательно проверить:

- срок годности лекарства;

- совпадение название на упаковке с наименованием на блистере или флаконе;

- отсутствие веществ, которые могут вызвать аллергию;

- совпадение дозировки, рекомендованной врачом, с указанной в инструкции;

- внешний вид препарата (он должен соответствовать описанию).

Внимательно изучите список возможных побочных эффектов. Проверьте, совместимо ли лекарство с другими препаратами, которые вы принимаете.

Также важно соблюдать правила хранения, перечисленные в инструкции.

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