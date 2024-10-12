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Ликбез

Что делать, если продавец скрыл обременение участка?

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Вопрос от интернет-пользователя

Купил участок для строительства дома. Продавец сказал, что земля вся будет моя, а оказалось, что там обременение. Что делать?

Ответ юриста

Вы можете расторгнуть договор.

Согласно статье 37 Земельного кодекса РФ, покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложных сведений об обременениях земельного участка и иной информации, которая может оказать влияние на решение о покупке, вправе требовать уменьшения цены или расторжения договора купли-продажи и возмещения причиненных убытков.

Это также касается обмена земельного участка или передачи его в аренду, гласит закон.

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