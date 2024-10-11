Как самостоятельно обследовать молочную железу?

11.10.2024 | 16:56

Вопрос от интернет-пользователя

Можно ли самостоятельно обследовать молочную железу, чтобы понять, все ли нормально?

Ответ специалиста

Обследовать молочные железы можно самостоятельно. Как это делать правильно, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При регулярном менструальном цикле специалисты рекомендуют проверяться раз месяц, в промежутке с 5-го по 12-й день цикла, а во время нерегулярного или при менопаузе - раз в месяц, в одно и то же число.

При осмотре нужно проверить наличие признаков, которых не было раньше. Для этого необходимо раздеться по пояс и при дневном освещении встать перед зеркалом.

«Груди должны быть одинакового размера и формы, соски и нижние границы молочных желез - находиться на одном уровне. Цвет должен быть равномерным со всех сторон, без красных пятен. Обратите внимание на текстуру кожи - нет ли где «лимонной корки», - рассказали эксперты.

Здоровые соски не имеют пятен и язв, следов шелушения.

«При их сдавливании не должны появляться выделения. Осмотрите также одежду: в районе сосков на ней не должно быть никаких пятен - кровянистых, желтоватых или бесцветных. Исключение - период беременности и грудного вскармливания. Тогда выделения из сосков - норма», - объяснили специалисты.

Ощупывать молочные железы нужно стоя, а затем - лежа, поднимая поочередно руки и трогая грудь по часовой стрелке. Не должно быть уплотнений и впадин.

«Обследуйте лимфоузлы в подмышечной впадине - не увеличены ли они», - рекомендовали эксперты.

Если появились подозрения, обратитесь к маммологу.