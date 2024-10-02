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Ликбез

Какие уловки используют автоподставщики?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как работают автоподставщики и что делать, чтобы не стать их жертвой?

Ответ специалиста

Мошенники придумывают разные уловки, чтобы обмануть и обокрасть водителей. Чаще всего жертвами становятся женщины с детьми и неопытные водители, потому что их легче застать врасплох, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Вот некоторые способы, которые используют мошенники:

- резко тормозят перед вами, чтобы вы в них врезались;

- подставляются с других сторон, чтобы вы задели их машину;

- кидают в ваш автомобиль бутылки с водой или песком, чтобы вы почувствовали удар и подумали, что было ДТП;

- разыгрывают, что вы сбили пешехода (на самом деле человек подставной и специально бросился под машину);

- заставляют перестроиться, чтобы другая машина врезалась в вас;

- делают вид, что ваш автомобиль сломан, и предлагают помощь;

- подкладывают на дорогу камни, чтобы вы повредили транспорт, а потом появляются из ниоткуда и помогают вызвать эвакуатор. Приезжает подельник;

- сообщают, что вашу машину увезли на штрафстоянку, и говорят, что могут за деньги ее вернуть.

Чтобы избежать обмана, нужно соблюдать ПДД, иметь страховку и не поддаваться на уговоры решить все на месте. Нужно обязательно вызывать полицию и фиксировать все на фото и видео. Также поможет видеорегистратор в машине.

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