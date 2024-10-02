Какие уловки используют автоподставщики?

Вопрос от интернет-пользователя
Как работают автоподставщики и что делать, чтобы не стать их жертвой?
Ответ специалиста
Мошенники придумывают разные уловки, чтобы обмануть и обокрасть водителей. Чаще всего жертвами становятся женщины с детьми и неопытные водители, потому что их легче застать врасплох, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Вот некоторые способы, которые используют мошенники:
- резко тормозят перед вами, чтобы вы в них врезались;
- подставляются с других сторон, чтобы вы задели их машину;
- кидают в ваш автомобиль бутылки с водой или песком, чтобы вы почувствовали удар и подумали, что было ДТП;
- разыгрывают, что вы сбили пешехода (на самом деле человек подставной и специально бросился под машину);
- заставляют перестроиться, чтобы другая машина врезалась в вас;
- делают вид, что ваш автомобиль сломан, и предлагают помощь;
- подкладывают на дорогу камни, чтобы вы повредили транспорт, а потом появляются из ниоткуда и помогают вызвать эвакуатор. Приезжает подельник;
- сообщают, что вашу машину увезли на штрафстоянку, и говорят, что могут за деньги ее вернуть.
Чтобы избежать обмана, нужно соблюдать ПДД, иметь страховку и не поддаваться на уговоры решить все на месте. Нужно обязательно вызывать полицию и фиксировать все на фото и видео. Также поможет видеорегистратор в машине.
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