В Заречном молодой водитель ВАЗа сбил пенсионерку

24.10.2025 | 11:29

Вечером в четверг, 23 октября, в Заречном случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, в 18:20 на улице Литке 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 72-летнюю женщину.

Она получила травмы и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

24 сентября в Пензе в ДТП также пострадал пожилой пешеход. На проспекте Победы 35-летний мотоциклист сбил 76-летнюю женщину.