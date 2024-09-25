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Ликбез

В каком случае школьнику дадут золотую медаль?

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Вопрос от интернет-пользователя

Сын учится в 11-м классе, он по всем предметам очень силен. В каком случае ему дадут медаль?

Ответ специалиста

Золотая медаль положена круглым отличникам, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Для золота необходимо окончить школу так, чтобы в аттестате были исключительно пятерки, а еще получить на ЕГЭ по русскому языку и другому предмету не менее 70 баллов.

Если в аттестате среди пятерок есть только одна или две четверки, можно претендовать на серебряную медаль. При этом нужно сдать ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету минимум на 60 баллов.

«Золотая медаль дает при поступлении в вуз до пяти дополнительных баллов, а серебряная - до трех», - отметили специалисты.

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