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Ликбез

Как школьнику уйти на самообразование?

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Вопрос от интернет-пользователя

Я закончил 9 классов, пошел в 10-й, но не хочу ходить в школу, мне нужно самообразование. Могу ли я перейти на него без разрешения родителей?

Ответ специалиста

Да, ученик имеет право перейти на самообразование после 9-го класса, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Эта форма обучения похожа на семейную: ребенок учится дома, а в школу приходит сдавать контрольные и экзамены», - отметили специалисты.

Решение подросток принимает сам, согласие родителей для этого не требуется.

«Уведомлять орган местного самоуправления о переходе на эту форму обучения не нужно. Школьник подает заявление в учебное заведение», - объяснили эксперты.

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