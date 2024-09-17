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Ликбез

Кому полагается сокращенный рабочий день?

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Вопрос от интернет-пользователя

Кому по закону должен быть положен сокращенный рабочий день?

Ответ специалиста

По ТК РФ, россияне не должны работать больше 40 часов в неделю - по 8 часов при пятидневке, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

При этом некоторым категориям работников положен сокращенный рабочий день. К ним относятся:

- подростки до 16 лет (не более 24 часов в неделю);

- молодые люди 16-18 лет (не более 35 часов в неделю);

- инвалиды I и II группы (не более 35 часов в неделю);

- занятые во вредных или опасных условиях (продолжительность определяется по результатам специальной оценки).

При этом оплата рассчитывается как за обычный день или целую смену.

«Важно различать сокращенный и неполный рабочий день. Режим неполного рабочего времени устанавливается в трудовом договоре по соглашению сторон, которые могут выбрать рабочие часы, рабочие дни недели или разделить занятость в течение дня на несколько частей. Оплата при этом будет зависеть от отработанного времени или выполненного объема работ», - отметили специалисты.

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