Кому полагается сокращенный рабочий день?

Вопрос от интернет-пользователя
Кому по закону должен быть положен сокращенный рабочий день?
Ответ специалиста
По ТК РФ, россияне не должны работать больше 40 часов в неделю - по 8 часов при пятидневке, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
При этом некоторым категориям работников положен сокращенный рабочий день. К ним относятся:
- подростки до 16 лет (не более 24 часов в неделю);
- молодые люди 16-18 лет (не более 35 часов в неделю);
- инвалиды I и II группы (не более 35 часов в неделю);
- занятые во вредных или опасных условиях (продолжительность определяется по результатам специальной оценки).
При этом оплата рассчитывается как за обычный день или целую смену.
«Важно различать сокращенный и неполный рабочий день. Режим неполного рабочего времени устанавливается в трудовом договоре по соглашению сторон, которые могут выбрать рабочие часы, рабочие дни недели или разделить занятость в течение дня на несколько частей. Оплата при этом будет зависеть от отработанного времени или выполненного объема работ», - отметили специалисты.
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