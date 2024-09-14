Кому нельзя работать сверхурочно?

14.09.2024 | 12:00

Вопрос от интернет-пользователя

Кого по закону не могут заставить работать сверхурочно?

Ответ специалиста

Об ограничения при переработках рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Количество сверхурочных часов не может превышать 120 в год. Сотрудника нельзя задерживать дольше 4 часов в течение 2 дней подряд», - сообщили специалисты.

К сверхурочной работе не должны привлекаться несовершеннолетние сотрудники, беременные и матери с детьми до 3 лет.

То же самое относится к работникам, которые проходят профессиональное обучение по договору за счет компании.