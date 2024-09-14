Кому нельзя работать сверхурочно?

Вопрос от интернет-пользователя
Кого по закону не могут заставить работать сверхурочно?
Ответ специалиста
Об ограничения при переработках рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
«Количество сверхурочных часов не может превышать 120 в год. Сотрудника нельзя задерживать дольше 4 часов в течение 2 дней подряд», - сообщили специалисты.
К сверхурочной работе не должны привлекаться несовершеннолетние сотрудники, беременные и матери с детьми до 3 лет.
То же самое относится к работникам, которые проходят профессиональное обучение по договору за счет компании.