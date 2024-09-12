Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Ликбез

Как взыскать деньги за сверхурочную работу?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вопрос от интернет-пользователя

Постоянно заставляют работать сверхурочно, при этом никогда не доплачивают. Как взыскать деньги?

Ответ специалиста

Вы вправе подать иск, однако для положительного решения нужно убедить суд в том, что вы действительно работали сверхурочно, отметили эксперты портала «Объясняем.рф».

«К иску приложите доказательства: приказ о привлечении к сверхурочной работе, табель учета рабочего времени либо данные программ учета отработанного времени, путевые листы», - перечислили специалисты.

Также в качестве доказательств подойдут показания коллег и другие данные.

«Подать в суд нужно в течение года с момента, когда руководитель должен был заплатить сверхурочные», - отметили эксперты.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте