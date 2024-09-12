Как взыскать деньги за сверхурочную работу?

12.09.2024 | 14:30

Вопрос от интернет-пользователя

Постоянно заставляют работать сверхурочно, при этом никогда не доплачивают. Как взыскать деньги?

Ответ специалиста

Вы вправе подать иск, однако для положительного решения нужно убедить суд в том, что вы действительно работали сверхурочно, отметили эксперты портала «Объясняем.рф».

«К иску приложите доказательства: приказ о привлечении к сверхурочной работе, табель учета рабочего времени либо данные программ учета отработанного времени, путевые листы», - перечислили специалисты.

Также в качестве доказательств подойдут показания коллег и другие данные.

«Подать в суд нужно в течение года с момента, когда руководитель должен был заплатить сверхурочные», - отметили эксперты.