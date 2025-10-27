«Петь дифирамбы» - что означает выражение?

27.10.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Петь дифирамбы - что это значит? И как пишется слово «дифирамбы»?

«ДИфИрамбы» - правильно написать с двумя гласными И.

Дифирамбы действительно пели, причем в Древней Греции, откуда пришли и слово, и сам устойчивый оборот. Торжественные хоровые песни в честь древнегреческого бога вина Диониса назывались дифирамбами. А по отношению к простому смертному «петь дифирамбы» стало означать «чрезмерно и восторженно хвалить», «расточать льстивые речи».

Так говорим мы с иронией, не одобряя поведения льстецов. Они, чтобы получить выгоду, лицемерно восхваляют того, от кого зависят, поют дифирамбы.

Иначе - курят фимиам. Это устойчивое выражение тоже родилось в Древней Греции. Фимиам - благовоние, душистая смола, которую зажигали не только во время богослужений, но и на торжественных церемониях во дворцах. Фимиам курился, то есть дымился, и при этом обычно шло восхваление того, в чью честь проходило торжество.

Так что сегодня благодаря древним грекам мы имеем возможность иронично и неодобрительно отозваться о людях, которые льстиво восторгаются кем бы то ни было: поют дифирамбы и курят фимиам.

Будем говорить грамотно и выразительно!