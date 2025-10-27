Пензенец получил марихуану в подъезде и сразу был задержан

27.10.2025 | 16:04

В Пензе 38-летнего местного жителя осудили за приобретение и хранение наркотиков в значительном размере.

В марте этого года мужчина со знакомым приехал на такси в Колышлейский район, где последний купил марихуану.

По возвращении горожанин в подъезде своего дома получил от этого знакомого пакет с не менее чем 11 граммами запрещенного вещества.

Он спрятал наркотик в карман, чтобы потом употребить, но его сразу же задержали полицейские, которые изъяли пакет.

Так как пензенец совершил преступление в период непогашенной судимости за аналогичное деяние, ему назначили наказание в виде 1 года колонии общего режима.

Посчитав приговор чрезмерно суровым, мужчина обжаловал его, однако апелляция осталась без удовлетворения, сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении сбытчика выделили в отдельное производство.