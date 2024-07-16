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Ликбез

Что будет, если не заплатить налог вовремя?

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Вопрос от интернет-пользователя

что будет, если человек вовремя не заплатит налог?

Ответ специалиста

В случае несвоевременной оплаты налога могут начисляться пени и штрафы, также это грозит принудительным взысканием задолженности через суд и работодателя, рассказали эксперты портала госуслуг.

Когда налог не оплачен вовремя, он превращается в задолженность, на которую начисляется пеня. Также предусмотрен штраф - 20% суммы.

«А если налоговая докажет, что налог не оплачен или занижен умышленно, то начислит 40% недоимки», - отметили специалисты.

Налоговая служба пришлет извещение с требованием погасить задолженность в определенный срок. В нем будут указаны суммы недоимки и пени. Если после этого человек не заплатит, то взыскивать деньги будут через суд.

«Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа - например, его можно передать в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета», - объяснили эксперты.

Кроме того, налоговая вправе сообщить о случившемся работодателю и прислать исполнительный лист ему - тогда недоимку удержат из зарплаты, добавили специалисты.

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