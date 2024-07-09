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Ликбез

Как получить питание на молочной кухне?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как мать с ребенком может получить питание на молочной кухне? И до какого возраста его дают?

Ответ специалиста

Молочная кухня - это мера социальной поддержки для семей с детьми, беременных и кормящих женщин. Каждый регион сам решает, какие продукты и в каком количестве предоставлять, а в некоторых вместо питания назначают выплаты, рассказали эксперты портала госуслуг.

Право на получение такого вида поддержки есть у беременных (с момента постановки на учет, но не ранее 12-й недели), детей до 3 лет, кормящих матерей (в течение 6 месяцев), детей младше 7 лет из многодетных семей и детей-инвалидов.

На молочной кухне можно получить смеси, молоко, кефир, творог, каши, соки и другие продукты для детей и для женщин.

Чтобы оформить получение продуктов, нужно обратиться к врачу (акушеру-гинекологу или педиатру), который выдаст направление. Затем нужно подать заявление и документы (паспорт, полис ОМС, свидетельство о рождении ребенка, документы о льготах) в поликлинику или через портал госуслуг.

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