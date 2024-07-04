Платят ли иностранцам пособие при рождении ребенка в РФ?

Вопрос от интернет-пользователя
Имеет ли право иностранец на пособие при рождении ребенка в России?
Ответ специалиста
Некоторые иностранцы могут претендовать на пособие при рождении ребенка в РФ. Категории таких людей перечислили специалисты портала госуслуг.
Сюда входят:
- иностранцы, у которых есть вид на жительство в России;
- граждане стран - участниц Евразийского экономического союза, временно пребывающие на территории России;
- беженцы.
«Остальные иностранные граждане и лица без гражданства, могут получить пособие, если имеют разрешение на временное проживание в России, официально трудоустроены», - сообщили эксперты.