Платят ли иностранцам пособие при рождении ребенка в РФ?

04.07.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Имеет ли право иностранец на пособие при рождении ребенка в России?

Ответ специалиста

Некоторые иностранцы могут претендовать на пособие при рождении ребенка в РФ. Категории таких людей перечислили специалисты портала госуслуг.

Сюда входят:

- иностранцы, у которых есть вид на жительство в России;

- граждане стран - участниц Евразийского экономического союза, временно пребывающие на территории России;

- беженцы.

«Остальные иностранные граждане и лица без гражданства, могут получить пособие, если имеют разрешение на временное проживание в России, официально трудоустроены», - сообщили эксперты.