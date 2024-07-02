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Ликбез

Как многодетным получить выплату на погашение ипотеки?

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Вопрос от интернет-пользователя

Как многодетной семье подать заявление для выплаты на погашение ипотеки и когда в этом могут отказать?

Ответ специалиста

Подать такое заявление можно в банке или через портал госуслуг, рассказали его эксперты.

В первом случае нужно обратиться в отделение банка, который выдал ипотеку, и заполнить заявление.

«Кредитор рассмотрит его и направит пакет документов в АО «ДОМ.РФ». Если выплату одобрят, оператор программы перечислит деньги», - объяснили специалисты.

При подаче заявления на «Госуслугах» необходимо прикрепить к нему фотографии документов, дождаться подтверждения о проверке информации оператором программы. При положительном решении деньги поступят в течение 5 дней на банковский счет.

Условия предоставления выплаты: наличие минимум 3 детей, 3-й ребенок (или последующий) родился с 1 января 2019-го по 31 декабря 2023-го, наличие гражданства РФ у членов семьи, кредитный договор заключен до 1 июля 2024-го.

«Выплату можно получить только по уже имеющейся ипотеке. Сумма - до 450 тысяч рублей, но не больше остатка задолженности по ипотеке. Например, если долг по ипотеке составляет 320 тысяч, будет погашена именно эта сумма», - отметили эксперты.

Выплату могут не одобрить, если:

- не выполнены условия для ее получения;

- заявление подано повторно по одной ипотеке;

- в заявлении есть ошибка;

- предоставлены не все документы;

- цель кредита не соответствует условиям программы;

- расторгнут кредитный договор.

При этом просрочки по оплате ипотечного долга не являются причиной для отказа в назначении выплаты, подчеркнули специалисты.

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