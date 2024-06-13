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Ликбез

Можно ли взять отпуск без содержания на год?

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Вопрос от интернет-пользователя

Могу ли я взять на работе отпуск без содержания на год, чтобы трудоустроиться на этот период в другое место?

Ответ специалиста

Это возможно, но только по согласованию с работодателем, рассказывают эксперты портала «Онлайнинспекция.рф».

«Согласно ч. 1 ст. 128 ТК РФ, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем», - объяснили специалисты.

При этом сотрудник в свободное от основной работы время может трудиться где-то еще - согласно ч. 1 ст. 60.1 ТК РФ.

«Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 2 ст. 282 ТК РФ)», - отметили эксперты.

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