Нужно ли очищать сосиски от пленки перед варкой?

Вопрос от интернет-пользователя
Интересует вопрос, обязательно ли нужно перед варкой снимать с сосисок пленку или можно готовить их прямо в ней?
Ответ специалиста
Сосиски лучше очищать от пленки, если она ненатуральная, так как в ней могут содержаться вредные вещества, которые будут выделяться при воздействии температуры.
Еще один повод снять пленку перед варкой в удобстве - с горячего продукта ее убрать сложнее.
При этом от съедобной оболочки избавляться не нужно, при приготовлении она поможет сохранить форму и вкус сосисок.
Если вы не уверены, из чего сделана пленка, ознакомьтесь с информацией на упаковке.