Нужно ли очищать сосиски от пленки перед варкой?

07.10.2025 | 12:02

Вопрос от интернет-пользователя

Интересует вопрос, обязательно ли нужно перед варкой снимать с сосисок пленку или можно готовить их прямо в ней?

Ответ специалиста

Сосиски лучше очищать от пленки, если она ненатуральная, так как в ней могут содержаться вредные вещества, которые будут выделяться при воздействии температуры.

Еще один повод снять пленку перед варкой в удобстве - с горячего продукта ее убрать сложнее.

При этом от съедобной оболочки избавляться не нужно, при приготовлении она поможет сохранить форму и вкус сосисок.

Если вы не уверены, из чего сделана пленка, ознакомьтесь с информацией на упаковке.