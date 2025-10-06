Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|15:26
Ликбез

Как правильно стирать шерстяные вещи?

Печать
Telegram

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь постирать несколько шерстяных свитеров, но у них уже нет ярлыков. Как это правильно сделать, чтобы они не сели?

Ответ специалиста

Стирать шерстяные вещи лучше вручную. Для этого понадобятся таз с водой не выше 30°C (горячая приведет к усадке) и мягкое моющее средство. Нельзя сильно тереть материал и выкручивать, иначе он деформируется.

Если вы используете стиральную машину, выберите деликатный режим (с минимальными оборотами) без отжима. Чтобы защитить вещи, лучше класть их в устройство в специальном мешке.

Сушить изделия нужно, расправив на ровной поверхности, вдали от батарей и прямых солнечных лучей. Предварительно следует промокнуть их полотенцем.

