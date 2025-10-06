Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|20:20
Ликбез

Как появилось и что означает слово «исподтишка»?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Некоторые так и норовят все делать исподтишка. Интересное слово «исподтишка» - как его правильно написать?

«Исподтишка» - в современном языке это одно слово, пишется без дефиса, слитно. С согласной буквой С.

Если задумаемся, как оно образовано, покажется буквально: из-под какого-то тишка. И догадка верна. Было когда-то в русском слово «тишок» от прилагательного «тихий». Означало оно «тишину, спокойствие». До сих пор говорят «делать что-нибудь тишком, молчком», то есть тихо и скрытно.

В слове «исподтишка» срослись форма родительного падежа устаревшего существительного «тишок» и предлог «из-под». Он-то пишется через дефис и означает сложное направление - одновременно снизу вверх и изнутри наружу.

Став частью слова, предлог превратился сразу в две приставки. По правилам современной орфографии ПОД- всегда пишется единообразно, а конечная согласная в приставке ИС- так, как слышится: С перед глухим П.

Придется различать правописание: пес лает из-под шкафа и таскает сосиски иСподтишка. Дети спрятались, смотрят из-под стола и смеются иСподтишка.

Будем писать грамотно!

