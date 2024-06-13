Должен ли работодатель индексировать зарплату?

13.06.2024 | 15:35

Вопрос от интернет-пользователя

Третий год в одной фирме, и нам ни разу не индексировали зарплату. Это законно? Оформлен официально.

Ответ специалиста

Вам должны проводить индексацию, так как это входит в систему основных государственных гарантий по оплате труда работников, рассказывают эксперты портала «Онлайнинспекция.рф».

«Если работодатель не проводит индексацию заработной платы и у него не утвержден порядок индексации, то за защитой своих прав вы вправе обратиться в территориальный орган Роструда - государственную инспекцию труда, в комиссию по трудовым спорам (при ее наличии в организации), в прокуратуру, а также в суд», - объяснили специалисты.

Срок исковой давности по спорам о зарплате составляет 1 год. В случае пропуска по уважительной причине его можно восстановить.