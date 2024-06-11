Сколько может длиться отпуск у учителя?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь устраиваться на работу учителем. Будет ли у меня отпуск на протяжении всех летних каникул, ведь учеников в школе в это время нет?
Ответ специалиста
Все лето отдыхать не получится, однако педагоги имеют удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, рассказывают специалисты портала «Онлайнинспекция.рф». Продолжительность составляет 42 либо 56 дней и зависит от вида учреждения и должности работника.
«Других особенностей касательно ежегодного основного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам Трудовым кодексом РФ не установлено», - объяснили эксперты.
При этом педагог может написать заявление на замену части отпуска, которая начинается после 28-го дня, на денежную компенсацию.
Однако следует помнить, что работодатель не обязан идти навстречу сотруднику.