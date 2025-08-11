«Мини-юбка» или «мини юбка» - как правильно?

Сетевое издание|18+|Понедельник|11 авг 2025|21:50
Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Лето, на улице много девушек в мини-юбках. А как правильно написать «мини-юбка» - слитно, раздельно или через дефис?

«Мини» и «макси» - противоположные значения этих слов понятны большинству. Они пришли в современные европейские языки из латыни.

«Мини», от латинского minimum, что значит «меньший», используется в значении «маленький, компактный, короткий». А под «макси» (от maximum) понимается, как и в латыни, «самый, предельно большой».

Запомнить правописание просто: если «мини» или «макси» стоят впереди существительного, к которому относятся, пишем через дефис: мини-футбол, мини-отель, мини-рассказ, мини-маркет. Если позади существительного - без дефиса.

Поэтому правильно: мини-юбка, через дефис. Как и макси-юбка. А если юбка мини или макси - в два слова.

Правда, не стоит забывать: живут в русском синонимы латинских «мини» и «макси» - греческие «микро» (от прилагательного micros - «малый» ) и «макро» (от macros - «большой, длинный»). Эти части в русском используются как приставки и поэтому всегда со словами пишутся слитно: микроэкономика и макроэкономика.

Будем говорить и писать грамотно!

