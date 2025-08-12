Что сделать, чтобы мебель медленнее покрывалась пылью?

12.08.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Постоянно на полках шкафа пыль, как бы часто ни убирался. Что делать?

Ответ специалиста

Чтобы пыль не так быстро оседала на полках и других поверхностях, их следует обработать антистатиком. С задачей справится обычный кондиционер для белья.

Средство разбавляют с водой в пропорции 1:20. Чистую тряпку (желательно из микрофибры, чтобы не было разводов) погружают в емкость, затем хорошо отжимают и протирают ею необходимые предметы.

Данный метод позволяет сохранять поверхности чистыми несколько дней - пыль не прилипает к защитному слою.