Как убрать неприятный запах из контейнеров для еды?

Вопрос от интернет-пользователя

Контейнеры для еды стали неприятно пахнуть, обычное средство для мытья посуды не помогает. Что делать?

Ответ специалиста

Есть действенный способ вернуть нейтральный запах контейнерам для еды. Для этого понадобится пищевая сода и время.

Вначале емкости необходимо тщательно почистить со средством для мытья посуды. После следует просушить контейнеры, чтобы в них не осталось капель воды.

Затем на дно нужно высыпать соду, герметично закрыть контейнер крышкой и оставить в таком виде на ночь.

За несколько часов сода впитает в себя неприятные запахи. После промывки контейнерами можно будет пользоваться снова.

