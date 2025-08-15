Сетевое издание|18+|Пятница|15 авг 2025|14:42
Для школ Пензенской области купили 397 980 учебников

В Пензенской области на 2025/2026 год за счет бюджета закупили для школ учебники на сумму более 250 млн рублей.

Приобретены 397 980 экземпляров, сообщили в региональном министерстве образования.

В том числе потрачено более 23 млн рублей на единые учебники истории - 114 530 штук. Они уже поступили в школы. «Если говорить о содержании, то в учебниках сделан уход от европоцентричности. Подчеркивается уникальность и самобытность российской цивилизации. Значительное внимание уделено истории стран Азии, Латинской Америки. Тексты изложены доступным и ясным языком, рассчитанным на восприятие как детей, так и родителей», - отметила учитель школы им. М. Ю. Лермонтова в Засечном Ольга Муштакова-Лентовская.

Все учебники детям должны предоставляться бесплатно. Рабочие тетради с печатной основой выдаются в том случае, если они предусмотрены образовательной программой школы.

«Если скажут, что каких-то книг не хватает, то родителям следует обратиться к учредителю - в районный или городской отдел образования или к нам, в Министерство образования Пензенской области, по телефону 55-30-92», - сообщил представитель ведомства в телеграм-канале PenzaInform.

