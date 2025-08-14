Как сварить целый кусок из обмылков?

14.08.2025 | 13:40

Вопрос от интернет-пользователя

Жалко выбрасывать обмылки, а пользоваться ими уже сложно. Как их сварить вместе?

Ответ специалиста

Целый кусок из обмылков можно сварить на водяной бане. Для этого понадобятся миска, две кастрюли (большая и поменьше, способная поместиться внутри первой), терка, сито, силиконовая форма и ложка.

Обмылки нужно натереть в миску, после чего залить водой и перемешать так, чтобы все кусочки были погружены. По желанию можно добавить пищевой краситель, морскую соль, натуральные масла, мед и т. д.

Крупную кастрюлю следует наполнить водой наполовину и поставить на огонь, а в малую перелить обмылки и разместить ее внутри первой.

Когда вода закипит, необходимо начать перемешивать мыло ложкой. Через несколько минут его нужно процедить через сито в силиконовую форму.

Далее придется подождать, когда жидкость остынет и затвердеет. Не рекомендуется класть горячее мыло в холодильник, это может нарушить работу устройства.