Ликбез

Что означает и как появилось слово «кириллица»?

Печать
Telegram

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда встречаем иностранное слово, обычно уточняем, как его написать - латиницей или кириллицей. А что такое кириллица?

Понятно, что латиница - это латинский алфавит. А русский называется кириллица. Почему? В честь человека, который его создал, Кирилла.

24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - великих просветителей, создателей славянской азбуки. Их называют еще Солунскими братьями, потому что родились они в IX веке в греческом городе Солуни (ныне Салоники).

Заслуги Кирилла и Мефодия в истории культуры огромны. Они первыми создали упорядоченную славянскую азбуку, точнее две: одна из них, глаголица (от слова глаголить, то есть «говорить»), не прижилась, буквы были слишком замысловатыми.

Другая - кириллица, в честь просветителя Кирилла, легла в основу современного русского алфавита. Да и русский его синоним родился от названий первых букв: А - азъ и Б - буки, «азбука». А если сложить первые три, получится фраза: «аз буки веди» - «я буквы знаю».

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте