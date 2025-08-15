Что означает и как появилось слово «кириллица»?

15.08.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Когда встречаем иностранное слово, обычно уточняем, как его написать - латиницей или кириллицей. А что такое кириллица?

Понятно, что латиница - это латинский алфавит. А русский называется кириллица. Почему? В честь человека, который его создал, Кирилла.

24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - великих просветителей, создателей славянской азбуки. Их называют еще Солунскими братьями, потому что родились они в IX веке в греческом городе Солуни (ныне Салоники).

Заслуги Кирилла и Мефодия в истории культуры огромны. Они первыми создали упорядоченную славянскую азбуку, точнее две: одна из них, глаголица (от слова глаголить, то есть «говорить»), не прижилась, буквы были слишком замысловатыми.

Другая - кириллица, в честь просветителя Кирилла, легла в основу современного русского алфавита. Да и русский его синоним родился от названий первых букв: А - азъ и Б - буки, «азбука». А если сложить первые три, получится фраза: «аз буки веди» - «я буквы знаю».

Будем говорить и писать грамотно!