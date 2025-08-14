Зачем хранить хлеб в пакете с яблоком?

Вопрос от интернет-пользователя
Зачем некоторые кладут в пакет с хлебом свежее яблоко? Какие в этом плюсы?
Ответ специалиста
Яблоки помогают продлить срок годности хлеба, так как выделяют газ этилен (он способствует созреванию и замедляет процесс очерствения).
Чтобы метод сработал, фрукт (целый) нужно положить в пакет с хлебом и закрыть, оставив небольшое отверстие для воздуха.
Помимо выделения газа, яблоки немного повышают влажность, поэтому хлеб медленнее становится сухим.
Продукты хранятся при комнатной температуре и могут лежать вместе около 5 дней.
