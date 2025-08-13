На нужды класса: названы условия, при которых возможен сбор денег

13.08.2025 | 14:34

Перед началом учебного года в Пензе традиционно поднимают тему поборов в школах. Очередной вопрос был задан министру образования области Алексею Фомину во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 13 августа.

«Когда прекратятся поборы в учебных учреждениях? Близится сентябрь, и в очередной раз ждем, что же надо будет в этом году купить в гимназию, чем же ее не оснастили в этот раз?.. Ежегодно в конце августа на родительском собрании председатель родительского комитета объявляет сумму, которую требуется сдать в фонд класса или школы, выдается список для ознакомления. Напрашивается вопрос: у нас в городе учебные учреждения не обеспечиваются данными предметами?» - поинтересовалась мама ученика.

Алексей Фомин заявил, что помощь от родителей образовательной организации не воспрещена, но есть несколько обязательных условий.

Она должна быть добровольной, решение необходимо принимать коллегиально, и «никаких нажимов на кого-то из родителей оказываться не должно ни со стороны родительской общественности или родительского комитета, ни со стороны педагогической общественности».

«Если единогласно принимается решение о помощи, то помогают; если кто-то отказывается, никаких мер к данному родителю и данному ребенку не предпринимается», - подчеркнул министр.

Отдельно он отметил, что сама школа не может собирать деньги ни на что: ни на ремонт, ни на уборку, ни на охрану.

«Это инициативное волеизъявление родителей. Соответственно, если волеизъявление поддерживается всем классом, то они собирают и реализуют. Школа в этом участия не принимает», - сообщил Алексей Фомин.