Учеба

На нужды класса: названы условия, при которых возможен сбор денег

Печать
Telegram

Перед началом учебного года в Пензе традиционно поднимают тему поборов в школах. Очередной вопрос был задан министру образования области Алексею Фомину во время прямого эфира во «ВКонтакте» в среду, 13 августа.

«Когда прекратятся поборы в учебных учреждениях? Близится сентябрь, и в очередной раз ждем, что же надо будет в этом году купить в гимназию, чем же ее не оснастили в этот раз?.. Ежегодно в конце августа на родительском собрании председатель родительского комитета объявляет сумму, которую требуется сдать в фонд класса или школы, выдается список для ознакомления. Напрашивается вопрос: у нас в городе учебные учреждения не обеспечиваются данными предметами?» - поинтересовалась мама ученика.

Алексей Фомин заявил, что помощь от родителей образовательной организации не воспрещена, но есть несколько обязательных условий.

Она должна быть добровольной, решение необходимо принимать коллегиально, и «никаких нажимов на кого-то из родителей оказываться не должно ни со стороны родительской общественности или родительского комитета, ни со стороны педагогической общественности».

«Если единогласно принимается решение о помощи, то помогают; если кто-то отказывается, никаких мер к данному родителю и данному ребенку не предпринимается», - подчеркнул министр.

Отдельно он отметил, что сама школа не может собирать деньги ни на что: ни на ремонт, ни на уборку, ни на охрану.

«Это инициативное волеизъявление родителей. Соответственно, если волеизъявление поддерживается всем классом, то они собирают и реализуют. Школа в этом участия не принимает», - сообщил Алексей Фомин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте