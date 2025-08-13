Сетевое издание|18+|Среда|13 авг 2025|22:26
Ликбез

Совет бывает деловитым или дельным?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Хорошо, когда кто-то вовремя даст деловитый совет. А может, дельный или деловой? Какой совет поможет делу?

Опять нас могут запутать паронимы - слова, у которых только корень одинаковый, а служебные части нет. Поэтому отличается значение и сочетаются они с разным кругом слов. Разберемся.

Самое широкое значение у прилагательного «деловой», что значит «связанный с делом, с работой»: деловой вопрос, деловое письмо, деловые связи, деловые круги. И человека, который постоянно занят делами, тоже называют деловым. Или деловитым. Ведь он «толковый, умелый и предприимчивый в работе».

Обратим внимание - прилагательное «деловитый» характеризует только человека или его качества, особенности поведения: деловитый вид, деловитые манеры, деловитую походку.

А вот деловитый совет дать нельзя. Впрочем, как и деловой совет невозможен.

Совет, касающийся существа дела, - дельный. Дельные советы помогают успешно выполнить работу. И людей, которые способны их дать, тоже вполне можно назвать дельными.

Итак, деловые и деловитые люди дают дельные советы.

Понимать значения слов - значит говорить грамотно!

