Что делать, чтобы молоко не убегало?

13.08.2025 | 16:20

Вопрос от интернет-пользователя

Убегает молоко при кипячении. Что сделать, чтобы это не происходило?

Ответ специалиста

Чтобы молоко не убежало, можно воспользоваться обычной ложкой. Ее нужно положить горизонтально сверху на края кастрюли.

Ложка должна быть из металла и желательно холодной. При прикосновении к ней пена прекратит расти, пузырьки станут лопаться.

Также на внутренние края кастрюли можно нанести немного растительного масла. Это тоже уменьшит вероятность образования пены.

При этом стоит учесть, что самый надежный способ - постоянно контролировать процесс закипания, следить за огнем (он не должен быть сильным) и перемешивать молоко, чтобы избежать бурного кипения.