Как вычислить мошенника во время онлайн-покупки?

12.08.2025 | 14:21

Вопрос от интернет-пользователя

Раньше не совершал покупок в интернете, а теперь думаю начать. Как не попасть на мошенников?

Ответ специалиста

Есть несколько моментов, которые должны заставить вас насторожиться при покупке товаров через интернет. Самые ключевые назвали в телеграм-канале «Вестник киберполиции России» МВД РФ.

Общение в мессенджерах

Если вы приобретаете товар на сайте, но продавец просит вас переместиться в мессенджер (например, в Telegram) для обсуждения каких-либо условий, стоит быть внимательнее. Историю переписки могут удалить, и доказать что-либо потом будет трудно.

Предоставление карт физлиц для оплаты

Следует внимательно проверить реквизиты, они не должны принадлежать физическому лицу. Легальные магазины используют расчетные счета юрлиц либо ИП.

Смена реквизитов

Злоумышленники могут ограничивать срок для оплаты товара по одним реквизитам. По истечении нескольких часов они называют уже новые. Так работают участники схем по выводу денег.

Требование взносов, которые обещают вернуть

Под предлогом оформления страховки мошенники убеждают людей вносить деньги, которые обещают вернуть. Далее человеку говорят, что средства не дошли, и просят повторить операцию.

Доставка только одним способом

Надежные продавцы в основном предлагают покупателю несколько способов доставки. Если такого выбора нет, стоит задуматься - вдруг вас пытаются контролировать.

Требование срочной оплаты

Мошенники часто давят на покупателей, пытаясь убедить их заплатить как можно быстрее. Это делается для того, чтобы у жертвы не было времени перепроверить информацию.