Может ли подросток работать грузчиком?

07.06.2024 | 15:30

Вопрос от интернет-пользователя

Мне 16, хочу устроиться грузчиком. Какие правила существуют, возьмут ли меня на работу?

Ответ специалиста

Да, вас могут принять на работу, однако для несовершеннолетних существуют нормы предельно допустимых нагрузок, рассказали специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».

Согласно постановлению Минтруда РФ № 7 от 07.04.1999, общая масса груза в течение смены при подъеме с рабочей поверхности не может превышать:

- для юношей 14 лет - 400 кг, 15 лет - 500 кг, 16 лет - 1 000 кг, 17 лет - 1 500 кг;

- для девушек 14 лет - 180 кг, 15 лет - 200 кг, 16 лет - 400 кг, 17 лет - 500 кг.

При подъеме с пола:

- для юношей 14 лет - 200 кг, 15 лет - 250 кг, 16 лет - 500 кг, 17 лет - 700 кг;

- для девушек 14 лет - 90 кг, 15 лет - 100 кг, 16 лет - 200 кг, 17 лет - 250 кг.

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать:

- для юношей 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;

- для девушек 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.