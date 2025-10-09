Как можно спасти пересоленную еду?

09.10.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что делать, если сильно пересолил блюдо? Можно ли его спасти, и если да, то как?

Ответ специалиста

Пересоленную еду можно спасти. Есть несколько способов, как это сделать:

- увеличить порцию, добавив больше основных ингредиентов, например мяса или овощей;

- не солить гарнир;

- добавить небольшое количество сахара, чтобы нейтрализовать излишнюю соленость;

- использовать лимонную кислоту, она сбалансирует вкус;

- добавить воду или бульон, если пересолен суп, также способны выручить сливки или сметана;

- положить в блюдо картошку, нарезанную кубиками, она впитает часть соли, затем ее можно убрать.