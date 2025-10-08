Как появилось слово «пикник» и что оно значит?

08.10.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Ждем выходных, чтобы отправиться на пикник. Что это такое?

Пикник - в современном понимании загородная увеселительная прогулка компанией, причем обязательно с закуской на свежем воздухе.

Это английское слово пришло в русский язык через французский в XIХ веке, тогда же попало в словарь В. И. Даля. Там оно истолковывается как «угощенье складчиной или загородная пирушка братчиной» и вообще «складчинка, ссыпчинка, братчинка». Это значит, каждый из участников пикника должен был закуски принести с собой, чтобы организовать общую трапезу - завтрак на траве.

В «пикнике» первая часть «пик-» связана со словом «пика» - означает «колоть, накалывать» и раскрывает способ приема пищи. Под открытым небом не до сложной сервировки, приходится клевать как птицам, обходясь вилками: кусочки мяса, колбасы, овощей и фруктов накалывать и нести в рот. Вторая часть слова «-ник» буквально означает «мелочь, нечто малозначащее».

Действительно, на природе нужно любоваться ее красотами и не жевать постоянно, а так, «поклевать чего-нибудь». Это и отражает буквальное значение слова «пикник».

Будем говорить грамотно!