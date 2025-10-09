Нужно ли мыть яйца, перед тем как разбить?

09.10.2025 | 13:41

Вопрос от интернет-пользователя

Некоторые моют яйца перед тем как разбивать, а другие нет. Кто прав?

Ответ специалиста

Перед тем как разбить яйца, их следует помыть - ради собственной безопасности.

На скорлупе часто остаются видимые загрязнения, а иногда и бактерии, которые нельзя заметить невооруженным глазом (например, сальмонелла).

Мытье яиц помогает снизить риск их попадания в пищу. Делать это нужно под теплой проточной водой, но аккуратно, чтобы не повредить. Не следует использовать мыло и другие химические средства.

Кроме того, проводить процедуру нужно только перед готовкой, а не сразу после покупки.