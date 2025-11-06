Происшествия

В Иссе насмерть сбили водителя, стоявшего рядом с фурой

Утром в четверг, 6 ноября, в Иссе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 5:05 на 339-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов 61-летний водитель тягача Renault Premium с полуприцепом врезался в стоявший автомобиль MAN и сбил 44-летнего шофера грузовика, находившегося рядом с машиной.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обе фуры оказались серьезно повреждены.

«На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Источник — фото ГАИ
