Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека

06.11.2025 | 21:40

Вечером в четверг, 6 ноября, в Городищенском районе, на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск, случилось ДТП, в котором погибли 2 человека.

По предварительным данным, трагедия произошла в 18:30.

Столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 74-летний мужчина, и трактора К-701 с плугом.

Водитель автомобиля и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.