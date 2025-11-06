Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека

Вечером в четверг, 6 ноября, в Городищенском районе, на 10-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск, случилось ДТП, в котором погибли 2 человека.
По предварительным данным, трагедия произошла в 18:30.
Столкнулись «Лада-Калина», которой управлял 74-летний мужчина, и трактора К-701 с плугом.
Водитель автомобиля и его 39-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте, сообщили в областной Госавтоинспекции.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
