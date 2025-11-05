Происшествия

На омской трассе разбилась машина с пензенскими номерами

В среду, 5 ноября, на автодороге Тюмень - Омск случилось ДТП, унесшее жизни 2 человек, которые находились в машине с пензенскими номерами. Сигнал поступил в дежурную часть в 10:20, уточнили в УМВД по Омской области.

Авария произошла примерно на 588-м километре трассы в Любинском районе. Автомобиль Chery Arrizo под управлением 30-летнего мужчины врезался в КамАЗ с 25-летним шофером.

В результате ДТП и водитель иномарки, и его пассажирка 2004 года рождения скончались.

Предварительной причиной аварии названо несоблюдение безопасной дистанции.

1 ноября смертельное ДТП случилось в Кузнецком районе. После столкновения Ford Focus, Renault Duster и «Лады-Приоры» погибли 25-летний водитель Ford и 40-летняя пассажирка «Приоры».

В тот же день в Пензенском районе дорожный инцидент унес жизнь 38-летнего пассажира Mazda 3.

Источник — фото УМВД России по Омской области
